-16 °С
Облачно
80 лет ПобедыВКДЗЕНTelegram
Все новости
Общество
24 Ноября , 10:19

Мэр Стерлитамака по-мужски поговорил с подростками-вандалами

Полиция установила личности подростков, которые накануне били ногами по информационным стендам в сквере имени Салавата Юлаева, сообщил глава администрации города Эмиль Шаймарданов.

Мэр Стерлитамака по-мужски поговорил с подростками-вандалами
Мэр Стерлитамака по-мужски поговорил с подростками-вандалами

Став свидетелем этого инцидента, мэр сделал подросткам замечание, после чего они убежали.

«Это оказались школьники. Я выехал в УВД, встретился с ними и с их родителями. Разговор был долгим. Постарался на примерах и в цифрах объяснить, что делается в городе, что за всем, что они видят, стоит труд людей, которые потом восстанавливают испорченное, моют, убирают, а средства, которые на это тратятся, могли бы быть направлены на что-то другое. Ребята и их родители принесли извинения. Надеюсь, что осмыслили свой поступок. Сами вызвались помыть все информационные стенды, которые пострадали от их действий», — сообщил в соцсетях Эмиль Шаймарданов.

Мэр города призвал ребят проявлять себя в спорте, творчестве, в общественной жизни, а родителей — внимательнее относиться к воспитанию своих детей.

Фото: Эмиль Шаймарданов ТГ.

Автор: Галина ТРЯСКИНА
Читайте нас

© 2025 Сетевое издание газеты «Республика Башкортостан» «РесБаш».

При использовании материалов гиперссылка на сайт resbash.ru обязательна.

Категория информационной продукции 18+


Об использовании персональных данных

Учредители: Агентство по печати и средствам массовой информации Республики Башкортостан, Акционерное общество Издательский дом «Республика Башкортостан».

Регистрационный номер: серия Эл № ФС 77-73100 от 9 июня 2018 г.

Главный редактор Набиева Г. Р.

Редактор сайта Тюнёва Н. Р.

Телефон
8 (347) 272-02-03
Эл. почта
gazeta_rb@mail.ru
Адрес
450005, Республика Башкортостан, г. Уфа, ул. 50-летия Октября, д. 13
Рекламная служба
8 (347) 273-88-26, 8 (347) 273-45-21, факс 2728569, e-mail: gazrb@mail.ru
Приемная
8 (347) 272-02-03
Яндекс.Метрика Top.Mail.Ru