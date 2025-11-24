Мэр Стерлитамака по-мужски поговорил с подростками-вандалами

Став свидетелем этого инцидента, мэр сделал подросткам замечание, после чего они убежали.



«Это оказались школьники. Я выехал в УВД, встретился с ними и с их родителями. Разговор был долгим. Постарался на примерах и в цифрах объяснить, что делается в городе, что за всем, что они видят, стоит труд людей, которые потом восстанавливают испорченное, моют, убирают, а средства, которые на это тратятся, могли бы быть направлены на что-то другое. Ребята и их родители принесли извинения. Надеюсь, что осмыслили свой поступок. Сами вызвались помыть все информационные стенды, которые пострадали от их действий», — сообщил в соцсетях Эмиль Шаймарданов.



Мэр города призвал ребят проявлять себя в спорте, творчестве, в общественной жизни, а родителей — внимательнее относиться к воспитанию своих детей.

Фото: Эмиль Шаймарданов ТГ.