В центрах занятости Башкирии пройдёт день открытых дверей для пожилых



Посетить центры занятости могут все, кому уже перевалило за 50 лет, но кто по-прежнему желает трудиться. Представители старшего поколения смогут познакомиться с работодателями, готовыми принять их на работу, и предлагаемыми вакансиями, узнать о бесплатном переобучении в рамках нацпроекта «Демография», бесплатно получить другие услуги в сфере занятости.



Добавим, что дни открытых дверей для пожилых людей будут проходить в последнюю рабочую пятницу каждого месяца.

Работа проводится в рамках федерального проекта «Старшее поколение» национального проекта «Демография». Реализуемый по инициативе президента страны Владимира Путина, нацпроект предполагает внедрение принципов активного долголетия, в том числе содействие трудоустройству пожилых людей, желающих трудиться.

Фото: Альберт ЗАГИРОВ.