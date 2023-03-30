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Общество
30 Марта , 11:40

В центрах занятости Башкирии пройдёт день открытых дверей для пожилых

День открытых дверей состоится завтра, 31 марта, сообщили в минтруде.

В центрах занятости Башкирии пройдёт день открытых дверей для пожилых
В центрах занятости Башкирии пройдёт день открытых дверей для пожилых


Посетить центры занятости могут все, кому уже перевалило за 50 лет, но кто по-прежнему желает трудиться. Представители старшего поколения смогут познакомиться с работодателями, готовыми принять их на работу, и предлагаемыми вакансиями, узнать о бесплатном переобучении в рамках нацпроекта «Демография», бесплатно получить другие услуги в сфере занятости.

Добавим, что дни открытых дверей для пожилых людей будут проходить в последнюю рабочую пятницу каждого месяца.

Работа проводится в рамках федерального проекта «Старшее поколение» национального проекта «Демография». Реализуемый по инициативе президента страны Владимира Путина, нацпроект предполагает внедрение принципов активного долголетия, в том числе содействие трудоустройству пожилых людей, желающих трудиться.

Фото: Альберт ЗАГИРОВ.

Автор:Галина ТРЯСКИНА
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