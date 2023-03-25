В Башкирии «Калтасинские тепловые сети» не заплатили работникам полтора миллиона рублей

Прокуроры установили, что у организации образовалась задолженность по заработной плате перед 55 работниками за ноябрь-декабрь прошлого года. Сумма долга составила более 1,5 миллиона рублей.

Руководитель предприятия привлечен к административной ответственности по статье «нарушение трудового законодательства». Одновременно направлены в суд заявления о взыскании причитающихся выплат.

Благодаря вмешательству прокуратуры задолженность перед работниками предприятия погашена в полном объеме, сообщает пресс-служба республиканского надзорного ведомства.

Фото из открытых источников.