Радий Хабиров поздравил мусульман Башкирии с началом поста

- Начался месяц Рамадан – священный для мусульман, - написал он. – Это время, когда телесное должно уступить духовному. Это время очищения и воздержания. Прежде всего, от дурных помыслов, слов и дел.

Радий Хабиров отметил, что у православных братьев тоже сейчас идет пост – Великий, который окончится Пасхой. В этом году она выпала на 16 апреля. Глава региона подчеркнул, что на протяжении веков верующие разных конфессий живут бок о бок во взаимном уважении, чтут традиции друг друга.

- Наши воины, разные по крови, исповедующие разные религии, но близкие по духу, сражаются сегодня за Отечество, - продолжил он. – Все наши мысли и молитвы к Всевышнему - за них и их близких. Рядом с ними находятся священнослужители, поддерживая моральный и боевой дух. Отдельное им спасибо за ежедневный духовный подвиг! Всем мира и добра! Хуш киләһең, Рамаҙан!

Фото со страницы Радия Хабирова в соцсети.