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Сегодня, 20:55

В Уфе устранили уже почти треть всех ям на дорогах

ЦУР Башкортостана опубликовал прямой эфир с министром транспорта и дорожного хозяйства РБ Александром Клебановым и начальником управления коммунального хозяйства и благоустройства администрации Уфы Рустемом Хамитовым.

В Уфе устранили уже почти треть всех ям на дорогах
В Уфе устранили уже почти треть всех ям на дорогах

Вместе с начальником Управления главы РБ по социальным коммуникациям Еленой Прочаковской они вышли на пересечение улиц Цюрупы и Достоевского в Уфе, где начался ямочный ремонт дороги.

«На сегодняшний день у нас ежесуточно производится 30-35 тонн литого асфальта, начали делать ямочный ремонт, оцифровано около 1700 ям», — сообщил Александр Клебанов. Ямы оцифровывают на местах представители муниципалитетов с загрузкой их в специальную программу — за работой по устранению этих дефектов ведется контроль в режиме онлайн.

По словам министра, ямочный ремонт на улице Цюрупы будет полностью завершен в течение ближайших суток, максимум полутора. Всего в Уфе сейчас одновременно работают девять бригад, устранено уже около 30 процентов всех ям.

Напомним, с наступлением весны первую строчку в мониторинге обращений, поступивших в системы «Инцидент — Менеджмент» и «Платформа обратной связи», заняли дороги, а точнее, ямы на проезжей части и тротуарах.

Фото: ЦУР РБ.

Автор:Татьяна КРУГЛОВА
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