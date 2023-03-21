В Уфе устранили уже почти треть всех ям на дорогах

Вместе с начальником Управления главы РБ по социальным коммуникациям Еленой Прочаковской они вышли на пересечение улиц Цюрупы и Достоевского в Уфе, где начался ямочный ремонт дороги.

«На сегодняшний день у нас ежесуточно производится 30-35 тонн литого асфальта, начали делать ямочный ремонт, оцифровано около 1700 ям», — сообщил Александр Клебанов. Ямы оцифровывают на местах представители муниципалитетов с загрузкой их в специальную программу — за работой по устранению этих дефектов ведется контроль в режиме онлайн.

По словам министра, ямочный ремонт на улице Цюрупы будет полностью завершен в течение ближайших суток, максимум полутора. Всего в Уфе сейчас одновременно работают девять бригад, устранено уже около 30 процентов всех ям.

Напомним, с наступлением весны первую строчку в мониторинге обращений, поступивших в системы «Инцидент — Менеджмент» и «Платформа обратной связи», заняли дороги, а точнее, ямы на проезжей части и тротуарах.

Фото: ЦУР РБ.