В Башкирии вместе со снегом растаял и асфальт

В том числе на ямы на проезжей части и на тротуарах. Больше всего претензий к качеству муниципальных дорог — 1 124, меньше к республиканским — 39, и к федеральным — 21. Львиная доля жалоб на плохое качество дорог приходится на Уфу — 102, на втором месте Стерлитамак — 24, на третьем город Октябрьский — 22, на четвертом Стерлитамакский район — 17, и на пятом Шаранский район — 12.

Мониторинг обращений, поступивших в системы «Инцидент — Менеджмент» и «Платформа обратной связи», выглядит так: первую строчку занимают дороги — 1 184, затем идут благоустройство — 789, ЖКХ — 655, общественный транспорт — 533, замыкает топ-5 здравоохранение и медицина — 392.

«Здесь мы видим рост обращений по поводу общественного транспорта. По вашему поручению, Радий Фаритович, мы совместно с минтранспорта разбирались в ситуации. Людей больше всего волнует судьба автобусного маршрута № 135 «Дема — Затон». Принято решение его оставить и добавить дополнительный», — пояснила Елена Прочаковская.

Кроме того спикер анонсировала брифинг, который проведет минстраспорта в Центре управления Республикой Башкортостан, добавив при этом, что у ведомства большие планы по дорогам и есть необходимость об этом рассказать.

Глава республики Радий Хабиров напомнил, что в следующий понедельник ждет от руководителей ответственных министерств доклады относительно состояния дворов и дорог. «Кстати, когда вы запускаете бетоно-асфальтовые заводы?» — поинтересовался руководитель региона у заместителя премьер-министра правительства РБ Алана Марзаева.

Как выяснилось, заводы по плану должны заработать с первого апреля. Запускать их раньше нет смысла, поскольку горячим асфальтом работать можно лишь, когда наступит устойчивая теплая погода — не менее +10 градусов. Потому сейчас дорожные бригады работают с холодным асфальтом. «Так что проблем с этим нет, просто нужно увеличить количество бригад», — сообщил Алан Марзаев.

«Вот как раз проблемы есть и очень большие. Посмотрите, что пишет ЦУР. И такое происходит каждую весну: на снег жалоб становится меньше, зато появляются жалобы на ямы», — возразил в ответ Радий Хабиров и поручил взять на контроль проведение ямочного ремонта.