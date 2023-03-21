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Сегодня, 21:20

Андрей Назаров поделился впечатлениями от выставки «Агрокомплекс» в Уфе

Премьер-министр правительства Башкирии Андрей Назаров опубликовал пост в соцсетях, где рассказал, что его порадовало на выставке «Агрокомплекс» в Уфе.

Андрей Назаров поделился впечатлениями от выставки «Агрокомплекс» в Уфе
Андрей Назаров поделился впечатлениями от выставки «Агрокомплекс» в Уфе

«Перед пленарным заседанием агропромышленного форума успел немного посмотреть выставку. Все 17 тысяч квадратных метров обойти, конечно, не получилось, но некоторые стенды посетил.
В очередной раз убедился, как много крепких отечественных производителей в этой отрасли. Что особенно важно, среди них много республиканских предприятий и из дружественных стран», — написал он.

Премьер-министр с одобрением отозвался о продукции таких производителей, как АПК «Алексеевский», «Башспирт», «Мясной гастроном», похвалил белорусских партнеров, которые представили на выставке большой коллективный стенд.

«В списке участников «АгроКомплекса» более 340 компаний, обо всех рассказать невозможно. Но уверен, что форум станет для всех плодотворным — это отличная возможность выйти на новые рынки и найти новых партнеров», — отметил Андрей Назаров.

Напомним, агропромышленный форум и выставка «Агрокомплекс» открылись сегодня, 21 марта, на площадке ВДНХ-Экспо.

Фото: со страницы Андрея Назарова в соцсетях.

Автор:Татьяна КРУГЛОВА
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