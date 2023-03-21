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Сегодня, 11:06

Андрей Назаров: Башкирия стала лидером в России по объемам производства мяса, молока и мёда

Премьер-министр правительства республики Андрей Назаров открыл в Уфе Агропромышленный форум и международную выставку «АгроКомплекс». Это единственная в регионе выставка в сфере АПК, завоевавшая титул крупнейшего мероприятия российского масштаба, сообщает пресс-служба правительства республики.

Андрей Назаров: Башкирия стала лидером в России по объемам производства мяса, молока и мёда
Андрей Назаров: Башкирия стала лидером в России по объемам производства мяса, молока и мёда

В этом году в выставке участвуют 340 экспонентов из 37 регионов России, а также Китая, Кыргызстана, Южной Кореи, Турции и Беларуси.

— Российское сельское хозяйство обладает огромным и во многом нереализованным потенциалом. Сегодня в Башкирии насчитывается 60 крупных инвестпроектов на 95 млрд рублей. В прошлом году для аграриев закупили более 3 000 единиц техники, освоили импортозамещающее производство более 2 000 видов запчастей. Мы одни из лидеров по объемам производства мяса, молока, мёда в России, входим в первую тройку производителей зерна в ПФО, - подчеркнул в ходе открытия форума Андрей Назаров.

Премьер-министр отметил также заслуги аграриев республики в поддержке участников специальной военной операции.

— В рамках специальных конвоев бойцам направляется необходимая продукция, экипировка, техника и оборудование. На базе госпредприятия «Башсельхозтехника» организован единый логистический центр для формирования и отправки таких партий груза. Он стал отправной точкой уже для 67 гуманитарных конвоев, — заметил Андрей Назаров.

Традиционно на открытии Агропромышленного форума в прямом эфире состоялся запуск новых производств. В Уфимском районе начал работу участок сборочного производства гусеничных тракторов «Фермер РБ-2103», созданный совместно с белорусским Мозырским машиностроительным заводом, который входит в состав ОАО «Минский тракторный завод». В Стерлитамакском районе открыли цех окончательной сборки самоходных косилок «Чулпан-100».

 

Фото предоставлено пресс-службой правительства региона.

Автор:Денис БОРОДИН
Теги:выставкаагропромышленный форумагрокомплексвднх-экспо«уфа»премьер-министрандрей назаров
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