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Сегодня, 10:54

В Уфе осуждён водитель, разъезжавший по городу пьяный с крупной партией наркотиков

Суд вынес приговор в отношении 37-летнего горожанина по двум статьям УК РФ, сообщает пресс-служба МВД по РБ.

из открытых источников
Фото:из открытых источников

В апреле прошлого года сотрудники ДПС остановили «Фольксваген Поло», за рулем которого находился пьяный горожанин. Полицейские установили, что мужчина за полгода до этого был лишен прав за отказ проходить медицинское освидетельствование. Более того, на этот раз, при обыске его машины были изъяты 17 пакетиков с «синтетикой». От прохождения медосвидетельствования он вновь отказался.

В ходе следствия было установлено, что наркотики злоумышленник приобрел через интернет и планировал сбыть их через закладки. Суд приговорил его к шести годам и семи месяцам колонии строгого режима с лишением прав на три года.

Артур СМОЛОВ

Фото из открытых источников.

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