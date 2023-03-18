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Вчера, 16:19

В Башкирии оператора сотовой связи оштрафовали за неблокировку звонка от мошенника

Нарушение законодательства в сфере кибермошенничества выявила прокуратура Буздякского района, сообщает пресс-служба республиканского надзорного ведомства.

В августе прошлого года жительнице района позвонил неизвестный, представился сотрудником банка и в конечном итоге «развел» женщину на 40 тысяч рублей.

При расследовании мошенничества было установлено, что звонок осуществляли с территории иностранного государства с использованием технологии подмены телефонного номера. В то же время оператор сотовой связи был обязан заблокировать входящее соединение с сети иностранного оператора, в связи с чем прокуратура возбудила административное дело по статье «Неисполнение оператором связи обязанности по прекращению оказания услуг связи и (или) услуг по пропуску трафика в свою сеть связи».

Суд оштрафовал юрлицо на 600 тысяч рублей.

Артур СМОЛОВ

Фото из открытых источников.

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