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Вчера, 22:24

Жительница Башкирии оставила свою дочку-инвалида без еды и лекарств

Горе-мать обвиняется в «неисполнении обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего». Обвинительный акт по уголовному делу в отношении женщины утвердила прокуратура Аургазинского района.

Жительница Башкирии оставила свою дочку-инвалида без еды и лекарств
Жительница Башкирии оставила свою дочку-инвалида без еды и лекарств

Ее дочь – 14-летний подросток-инвалид страдает заболеванием опорно-двигательного аппарата. Но так получилось, что мать практически на месяц оставила беспомощного ребенка, она не занималась ни ее воспитанием, ни обучением, содержала в антисанитарных условиях.

Девочка была лишена возможности регулярно питаться, а также не получала жизненно важные лекарственные препараты.

Женщина неоднократно привлекалась к административной ответственности. Несмотря на принятые профилактические меры, она продолжала вести аморальный образ жизни.

Обвиняемая признала вину в совершении преступления, ребенок передан на воспитание отцу. Уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу, сообщает пресс-служба республиканской прокуратуры.

Фото из открытых источников.

Автор:Надежда РОМАНОВА
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