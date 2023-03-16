В Уфе утвердили проект нового квартала в микрорайоне Южный

Площадь территории составляет 13 гектаров. Сейчас здесь расположены два многоэтажных жилых дома, торгово-административный комплекс и административное здание, которые будут сохранены. Ветхие одно-двухэтажные дома усадебного типа, металлические и капитальные гаражи пойдут под снос.

Дополнительно в квартале планируется построить два 27-этажных жилых дома, трехэтажный надземный открытый паркинг на 90 машин, три подземных паркинга на 160, 375 и 114 машин, а также административные здания и трансформаторные подстанции.