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Сегодня, 17:27

В Уфе утвердили проект нового квартала в микрорайоне Южный

Проекты планировки и межевания территории, ограниченной улицами Армавирской, Софьи Перовской, продолжением улицы Степана Кувыкина и улицей Зайнаб Биишевой, утверждены постановлением администрации города.

В Уфе утвердили проект нового квартала в микрорайоне Южный
В Уфе утвердили проект нового квартала в микрорайоне Южный

Площадь территории составляет 13 гектаров. Сейчас здесь расположены два многоэтажных жилых дома, торгово-административный комплекс и административное здание, которые будут сохранены. Ветхие одно-двухэтажные дома усадебного типа, металлические и капитальные гаражи пойдут под снос.

Дополнительно в квартале планируется построить два 27-этажных жилых дома, трехэтажный надземный открытый паркинг на 90 машин, три подземных паркинга на 160, 375 и 114 машин, а также административные здания и трансформаторные подстанции.

Автор:Галина ТРЯСКИНА
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