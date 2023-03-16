В Башкирии примут закон о патриотическом воспитании

Законопроект был внесен прокуратурой республики и одобрен в первом чтении на заседании комитета по образованию, культуре, молодежной политике и спорту.

- В настоящее время как на федеральном, так и на республиканском уровне отсутствует законодательное регулирование вопросов организации и осуществления деятельности по формированию патриотизма. Это обстоятельство снижает эффективность работы по данному направлению государственных, муниципальных органов, общественных объединений, затрудняет ее координацию,- отметил, представляя законопроект, замначальника управления по надзору за исполнением федерального законодательства прокуратуры РБ Дамир Мухаметшин.

Законопроектом, в том числе, определяются полномочия республиканских органов государственной власти, местного самоуправления, некоммерческих организаций в деле патриотического воспитания.

Законопроект предложат депутатам Госсобрания для принятия в первом чтении на очередном пленарном заседании, которое состоится 29 марта. Как сообщил корреспонденту «РБ» руководитель профильного парламентского комитета Раиль Асадуллин, после этого нормативный акт будет разослан в депутатские фракции, ведомства, патриотические организации и другие общественные объединения для обсуждения и принятия поправок ко второму чтению.