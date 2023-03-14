На социальные проекты в Башкирии выделят 163 миллиона рублей

Подать заявку на второй конкурс Фонда грантов Главы РБ можно до 17.00 30 марта на официальном сайте конкурса https://грантыглавы102.рф.

В соцсетях Фонда размещены обучающие видео по заполнению заявки, типичным ошибкам, бюджетным статьям и многим другим вопросам.

К участию в конкурсе не допускаются потребительские кооперативы, в том числе жилищные, жилищно-строительные и гаражные кооперативы, садоводческие и огороднические, общества взаимного страхования, кредитные кооперативы, фонды проката, сельскохозяйственные потребкооперативы, политические партии, саморегулируемые организации, объединения работодателей, объединения кооперативов, торгово-промышленные палаты, товарищества собственников недвижимости (к ним относятся товарищества собственников жилья, адвокатские палаты, адвокатские образования, нотариальные палаты, микрофинансовые организации).

Напомним, победителями двух конкурсов на развитие гражданского общества в прошлом году стали более ста проектов, каждый решает актуальные социальные проблемы. К примеру, благодаря созданию коворкинг-центра для пожилых «Активный возраст» автономной некоммерческой организации «Социум+» граждане старше 60 лет будут вовлечены в предпринимательскую, спортивно-туристическую деятельность. А всероссийское общество глухих Республики Башкортостан осенью прошлого года провело Национальный чемпионат профессионального мастерства DeafSkills для 350 молодых людей с инвалидностью по слуху в возрасте от 18 до 35 лет со всей страны. Проект «Маршрут успеха» на базе республиканской детской клинической больницы» создает пространства для интеллектуального досуга детей от трех до 18 лет, находящихся на длительном стационарном лечении.

Фото предоставлено фондом грантов Главы РБ.