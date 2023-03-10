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Сегодня, 17:40

Баллы за добрые дела получат абитуриенты вузов Башкирии

С будущего, 2024 года, выпускники школ, работавшие волонтерами, получат дополнительные баллы при поступлении в высшие учебные заведения Башкирии. Об этом заявил сегодня, 10 марта, глава региона Радий Хабиров на первом форуме добровольцев Башкирии.

Баллы за добрые дела получат абитуриенты вузов Башкирии
Баллы за добрые дела получат абитуриенты вузов Башкирии

Руководитель республики заверил юных участников мероприятия, что поговорит с ректорами всех вузов, функционирующих в Башкирии, и убедит принять такое решение.

Кроме того, Радий Хабиров поручил министерству образования и науки Башкирии проработать с федеральным министерством вопрос об аналогичной поддержке ребят-добровольцев, которые планируют поступать в средние специальные учебные заведения республики.

Сегодня в Уфе впервые собрались волонтеры республики для обсуждения проблем, вопросов и развития добровольческого движения. Свои выставки представили волонтёрский штаб имени Минигали Шаймуратова и республиканский штаб федерального проекта #МыВМЕСТЕ, благотворительный фонд «Уфимский хоспис», Общероссийский народный фронт, Российский Красный Крест, Благотворительный фонд защиты животных «Доброта», добровольческие организации муниципалитетов и НКО. 

Напомним, Росмолодежь и Ассоциация волонтерских центров приглашают волонтеров для участия в гуманитарных миссиях #МЫВМЕСТЕ с Донбассом.

Фото: ИА «Башинформ».

Автор:Айгуль НУРГАЛЕЕВА
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