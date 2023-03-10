Баллы за добрые дела получат абитуриенты вузов Башкирии

Руководитель республики заверил юных участников мероприятия, что поговорит с ректорами всех вузов, функционирующих в Башкирии, и убедит принять такое решение.

Кроме того, Радий Хабиров поручил министерству образования и науки Башкирии проработать с федеральным министерством вопрос об аналогичной поддержке ребят-добровольцев, которые планируют поступать в средние специальные учебные заведения республики.

Сегодня в Уфе впервые собрались волонтеры республики для обсуждения проблем, вопросов и развития добровольческого движения. Свои выставки представили волонтёрский штаб имени Минигали Шаймуратова и республиканский штаб федерального проекта #МыВМЕСТЕ, благотворительный фонд «Уфимский хоспис», Общероссийский народный фронт, Российский Красный Крест, Благотворительный фонд защиты животных «Доброта», добровольческие организации муниципалитетов и НКО.

Напомним, Росмолодежь и Ассоциация волонтерских центров приглашают волонтеров для участия в гуманитарных миссиях #МЫВМЕСТЕ с Донбассом.

Фото: ИА «Башинформ».