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В Башкирии набирают волонтеров для помощи жителям Донбасса

Росмолодежь и Ассоциация волонтерских центров приглашают волонтеров для участия в гуманитарных миссиях #МЫВМЕСТЕ с Донбассом. Программа направлена на оказание помощи жителям и социально значимым организациям ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской области.

В Башкирии набирают волонтеров для помощи жителям Донбасса
В Башкирии набирают волонтеров для помощи жителям Донбасса

— Наша помощь нужна для восстановления территорий и мирной жизни на Донбассе. Для участия в программе есть два условия: гражданство Российской Федерации и возраст не менее 18 лет. Дополнительно при рассмотрении заявки организаторы учитывают волонтерский опыт, подтвержденные знания в конкретной профессиональной сфере, стаж. Не менее важное направление — адресная помощь участникам СВО и их семьям. Во всех городах и районах республики действуют муниципальные штабы, где волонтеры консультируют, помогают по дому и хозяйству, оказывают психологическую, юридическую поддержку, — рассказала председатель Государственного комитета РБ по молодежной политике Яна Гайдук.

Каждая гуманитарная миссия длится от двух недель. В марте идет набор на миссии по оказанию медицинской помощи и психологической помощи детям и подросткам.

Для участия в миссии необходимо подать заявку на сайте добро.рф, после чего пройти специальный онлайн-курс, а также тестирование и индивидуальное собеседование. Волонтеры, прошедшие отбор, заключают договор и проходят очное обучение на базе штаба #МЫВМЕСТЕ.

На территории проведения гуманитарных миссий добровольцев обеспечивают питанием, проживанием, униформой и средствами защиты. Для обеспечения безопасности волонтеров сопровождают специалисты и кураторы из РФ.

В 2022 году активисты движения #МЫВМЕСТЕ с Донбассом отправили в ЛНР и ДНР 118 гуманитарных миссий, в них участвуют более 5 700 человек со всей России.

Автор:Жанна МИРОНОВА
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