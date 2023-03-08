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Вчера, 16:40

Владимир Путин вручил орден «Мать-героиня» Альбине Хайдаршиной из Башкирии

Сегодня, 8 марта, высокую награду – орден «Мать-героиня» президент Российской Федерации Владимир Путин вручил жительнице Башкирии Альбине Хайдаршиной. Об этом сообщила пресс-служба администрации Главы Башкирии.

Владимир Путин вручил орден «Мать-героиня» Альбине Хайдаршиной из Башкирии
Владимир Путин вручил орден «Мать-героиня» Альбине Хайдаршиной из Башкирии

Многодетная мама из Балтачевского района республики стала первой, кого удостоили этого высокого звания в Башкирии и десятой в России.

Кстати, в 2014 году семья Хайдаршиных получила орден «Родительская слава».

Вместе с супругом Винером Альбина родила и воспитывает 13 детей. Про эту замечательную семью в июне прошлого года в своих соцсетях рассказывал глава Башкортостана Радий Хабиров.

Напомним, о присвоении президентом страны Альбине Хайдаршиной высокого звания стало известно 28 февраля

Фото пресс-службы главы РБ.

Владимир Путин вручил орден «Мать-героиня» Альбине Хайдаршиной из Башкирии
Владимир Путин вручил орден «Мать-героиня» Альбине Хайдаршиной из Башкирии
Владимир Путин вручил орден «Мать-героиня» Альбине Хайдаршиной из Башкирии
Автор:Айгуль НУРГАЛЕЕВА
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