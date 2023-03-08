Владимир Путин вручил орден «Мать-героиня» Альбине Хайдаршиной из Башкирии

Многодетная мама из Балтачевского района республики стала первой, кого удостоили этого высокого звания в Башкирии и десятой в России.
Кстати, в 2014 году семья Хайдаршиных получила орден «Родительская слава».
Вместе с супругом Винером Альбина родила и воспитывает 13 детей. Про эту замечательную семью в июне прошлого года в своих соцсетях рассказывал глава Башкортостана Радий Хабиров.
Напомним, о присвоении президентом страны Альбине Хайдаршиной высокого звания стало известно 28 февраля.
Фото пресс-службы главы РБ.