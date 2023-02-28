Владимир Путин присвоил звание «Мать-героиня» жительнице Балтачевского района Башкирии Альбине Хайдаршиной

«За большие заслуги в укреплении института семьи и воспитании детей» президент России Владимир Путин присвоил почетное звание «Мать-героиня» жительнице Балтачевского района Альбине Хайдаршиной.

У Хайдаршиных – дети от малышей до взрослых, живущих самостоятельно. Уже и внуки есть.

Старшие дети окончили вузы и техникумы. Младшие учатся в школе. Все на хорошем счету у педагогов.

Напомним, указ о возвращении звания «Мать-героиня» Владимир Путин подписал 15 августа 2022 года. Звание было учреждено еще в 1944 году, в последний раз его вручали 14 ноября 1991 года.

Указ о награждении Альбины Хайдаршиной опубликован на портале правовой информации Кремля.

Фото из открытых источников.