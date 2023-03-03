В ЦУР Башкортостана дали советы по покупке подарков к Восьмому марта

Один из самых популярных подарков для женщин — парфюмерия. Продавец обязан ознакомить потребителя с товаром, но приобретенную парфюмерию вернуть обратно нельзя. Исключение составляют случаи, когда духи или туалетная вода куплены в интернет-магазине, а целостность упаковки не нарушена. То же самое относится и к косметике: если приобретен товар надлежащего качества, обменять его или потребовать возврата денег покупатель может только в случае интернет-покупки.

Кроме косметики и парфюмерии, обмену и возврату не подлежат следующие товары:

нижнее белье;

ювелирные изделия;

растения и животные;

наручные часы;

лекарства, в том числе витамины;

очковые линзы;

расчески, заколки, парики, бигуди;

книги и другая печатная продукция.

Удобным и практичным подарком давно считается подарочный сертификат, позволяющий женщине выбрать то, что ей действительно нравится и подходит. Но и тут есть нюансы: как быть, если выбранная вещь стоит дешевле, чем номинал сертификата? Специалист Роспотребнадзора разъяснил: в соответствии с законодательством РФ и сложившейся судебной практикой потребитель имеет право потребовать остаток денежных средств на подарочной карте. Для этого необходимо обратиться к продавцу и тот обязан удовлетворить требование, которое рекомендуется подавать в письменной форме. Более того, владелец подарочной карты имеет право вернуть его в магазин и потребовать всю сумму. Причем вернуть деньги можно и в том случае, если срок действия сертификата уже истек.

При необоснованном отказе от удовлетворения законных требований можно обратиться в Роспотребнадзор, в том числе позвонить на «горячую линию» 8(800)77-50-170.