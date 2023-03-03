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В ЦУР Башкортостана дали советы по покупке подарков к Восьмому марта

В преддверии Международного женского дня многие озабочены покупкой подарков для прекрасного пола. Полезные советы о том, как не попасть при этом впросак, дал ведущий специалист, эксперт отдела защиты прав потребителей Управления Роспотребнадзора по Башкортостану Руслан Набиуллин в прямом эфире ЦУР на канале БСТ.

В ЦУР Башкортостана дали советы по покупке подарков к Восьмому марта
В ЦУР Башкортостана дали советы по покупке подарков к Восьмому марта

Один из самых популярных подарков для женщин — парфюмерия. Продавец обязан ознакомить потребителя с товаром, но приобретенную парфюмерию вернуть обратно нельзя. Исключение составляют случаи, когда духи или туалетная вода куплены в интернет-магазине, а целостность упаковки не нарушена. То же самое относится и к косметике: если приобретен товар надлежащего качества, обменять его или потребовать возврата денег покупатель может только в случае интернет-покупки.

Кроме косметики и парфюмерии, обмену и возврату не подлежат следующие товары:

  • нижнее белье;
  • ювелирные изделия;
  • растения и животные;
  • наручные часы;
  • лекарства, в том числе витамины;
  • очковые линзы;
  • расчески, заколки, парики, бигуди;
  • книги и другая печатная продукция.

Удобным и практичным подарком давно считается подарочный сертификат, позволяющий женщине выбрать то, что ей действительно нравится и подходит. Но и тут есть нюансы: как быть, если выбранная вещь стоит дешевле, чем номинал сертификата? Специалист Роспотребнадзора разъяснил: в соответствии с законодательством РФ и сложившейся судебной практикой потребитель имеет право потребовать остаток денежных средств на подарочной карте. Для этого необходимо обратиться к продавцу и тот обязан удовлетворить требование, которое рекомендуется подавать в письменной форме. Более того, владелец подарочной карты имеет право вернуть его в магазин и потребовать всю сумму. Причем вернуть деньги можно и в том случае, если срок действия сертификата уже истек.

При необоснованном отказе от удовлетворения законных требований можно обратиться в Роспотребнадзор, в том числе позвонить на «горячую линию» 8(800)77-50-170.

Автор:Жанна МИРОНОВА
Теги:#цурбашкортостан
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