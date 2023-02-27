В Башкирии назвали топ-3 тем обращений жителей

Всего за неделю с 20 по 26 февраля 2023 года специализированные информационные системы республики зафиксировали в соцсетях 4 127 обращений – на 177 меньше, чем неделей ранее. Чаще всего люди обращались с вопросами, связанными с дорогами (634 обращений), ЖКХ (539), благоустройство (474).

Рост обращений по дорогам (+174 по сравнению с неделей раньше) связан с начавшимися снегопадами. В части ЖК на первом месте были качество отопления и плата за коммунальные услуги. Вопросы благоустройства в основном касались уборки снега и наледи во дворах и на тротуарах.

За прошедшею неделю на местах было отработано 3 008 обращений. «Надо учитывать погодные условия и усилить работу по уборке снега», – дал поручение специализированным службам по итогам доклада глава Башкирии Радий Хабиров.