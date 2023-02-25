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Вчера, 12:57

В Башкирии в розыск объявлена алиментщица

Илюза Аралбаева 1980 года рождения не платит деньги на содержание несовершеннолетней дочери и скрывается от приставов, сообщает пресс-служба УФССП по РБ.

В Башкирии в розыск объявлена алиментщица
В Башкирии в розыск объявлена алиментщица

Уроженка деревни Баимово Баймакского района по решению суда должна выплачивать алименты в пользу дочери, проживающей со своей бабушкой, однако не делает этого. Длительное время она скрывается от приставов и по последнему известному месту жительства не появляется, в связи с чем объявлена в розыск.

Женщина предположительно может снимать жилье в деревнях Мирясово или Тавлыкаево Баймакского района.

Если вам известно ее местонахождение, сообщите по телефону 8-904-906-34-21, либо 8-347-273-56-40.

Фото предоставлено пресс-службой УФССП по РБ.

Автор:Артур СМОЛОВ
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