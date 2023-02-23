Радий Хабиров напомнил о скорбной дате: 80 лет назад погиб генерал Шаймуратов

«Сегодня — 80 лет со дня гибели генерала Шаймуратова, легендарного командира 112-й Башкавдивизии, Героя России, — написал он. — Его имя носит один из наших добровольческих батальонов. Его девиз — «Потомки Салавата отступать не умеют» — и сейчас ведет наших земляков к Победе».



«Вечная слава Герою и всем нашим воинам», — завершил свой пост руководитель республики.

Напомним, сегодня, в День защитника Отечества, Радий Хабиров принял участие в церемонии возложения цветов к памятнику легендарному комдиву на Советской площади в Уфе.

Фото: со страницы Радия Хабирова в соцсетях.