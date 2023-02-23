В Уфе республика отдала дань памяти генералу Шаймуратову

На Советской площади Уфы, у подножия памятника легендарному комдиву, с утра начал собираться народ, коммунальщики едва справлялись со снегопадом. Строились коробки курсантов и кадетов, юнармии, проигрывал вполтона марши военный оркестр и почетный караул уфимского гарнизона раз за разом прогонял выход знаменных и вооруженных групп.

Но незадолго до церемонии возложении словно по мановению провидения снег прекратился. И куранты на площади заиграли мелодию знаменитой песни «Шаймуратов-генерал». Глава республики Радий Хабиров прошел к постаменту и расправил ленты государственных флагов России и Башкирии на цветах. Объявили минуту молчания в память о всех павших в боях за Родину.

Сегодняшнее 23 февраля – особенная дата не только потому, что празднуется День защитников Отечества. Ровно 80 лет назад, в такой же снежный день, пал на Донбассе комдив Шаймуратов. А ныне те же местах, словно повторение истории, гремят бои и в новых сражениях с нацистами и башкирские бойцы защищают родную землю.

- Поздравить хочется всех граждан России, потому что сегодня все стоят на посту, на боевом посту, когда жизнь не делится на фронт и тыл. Только вместе все мы победим, когда и стар и млад объединяется в патриотическом устремлении к лучшей жизни. У меня отец воевал, поэтому я все это прекрасно понимаю. Шаймуратов – герой республики, герой всей России, и такие его потомки растут у нас сейчас, для них он великолепный пример служения Отчизне, любви к Родине, - рассказала «Республике Башкортостан» депутат Госдумы РФ неоднократная паралимпийская чемпионка Рима Баталова.

Наряду с официальными лицами в возложении цветов к памятнику командира 112-й кавдивизии приняли участие участники СВО в составе добровольческих башкирских батальонов.

- Пока здесь в родной республике я нахожусь в отпуске на реабилитации после ранения. Вот, кстати, к слову, о фигуре легендарного комдива – мы там на передовой часто в числе прочих песен поем песню «Шаймуратов-генерал». История, она бодрит, воодушевляет и поднимает воинский дух. Не думаю, что там, на позициях наши ребята там сейчас ярко и шумно отмечают День защитника Отечества, враг не дремлет, пули свистят, рвутся снаряды. Но мысленно мы сейчас с ними, судьбы страны решаются сейчас там, - поделился с «Республикой Башкортостан» боец батальона имени Шаймуратова с позывным Лис.

Долго не отпускали с Советской площади всех участников церемонии акции памяти, всем хотелось пообщаться, сфотографироваться. Все-таки День защитника Отечества – это настоящий патриотический праздник.

Фото Александр ДАНИЛОВ.