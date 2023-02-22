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Сегодня, 11:04

В Башкирии девушка и её приятель избили знакомую и пытались её сжечь

Злоумышленники предстанут перед судом по трем статьям УК РФ, сообщает пресс-служба республиканской прокуратуры.

В Башкирии девушка и её приятель избили знакомую и пытались её сжечь
В Башкирии девушка и её приятель избили знакомую и пытались её сжечь

В июне прошлого года на территории заброшенного садового участка в городе Салават девушка с приятелем вместе со знакомой во время пьянки вспомнили прошлые обиды в отношении последней и решили ее убить. Злоумышленники избили собутыльницу, после чего девушка перетащила ее в домик и бросила в погреб. После этого сообщники облили дом легковоспламеняющейся жидкостью и подожгли.

Пожар был оперативно потушен, а пострадавшей оказана медпомощь, ее удалось спасти.

Обвиняемые не признали вину, дело направлено в суд.

Фото из открытых источников.

Автор:Артур СМОЛОВ
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