В Башкирии девушка и её приятель избили знакомую и пытались её сжечь

В июне прошлого года на территории заброшенного садового участка в городе Салават девушка с приятелем вместе со знакомой во время пьянки вспомнили прошлые обиды в отношении последней и решили ее убить. Злоумышленники избили собутыльницу, после чего девушка перетащила ее в домик и бросила в погреб. После этого сообщники облили дом легковоспламеняющейся жидкостью и подожгли.

Пожар был оперативно потушен, а пострадавшей оказана медпомощь, ее удалось спасти.

Обвиняемые не признали вину, дело направлено в суд.

Фото из открытых источников.