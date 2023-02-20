Ещё в трёх городах Башкирии будут созданы центры поддержки участников СВО и членов их семей

На оперативном совещании правительства руководитель региона поручил главам муниципалитетов организовать в своих городах такие центры и незамедлительно заняться поиском помещений и специалистов для них.

«В Уфе его можно открыть в исполкоме «Единой России», у меня есть там свой кабинет, я готов его отдать. Подумайте, где еще можно найти площади. К 1 апреля я жду конкретных результатов по открытию таких центров», – сказал Радий Хабиров.

Толчком и примером для такого решения послужил опыт Стерлитамака, где уже открылся центр поддержки участников СВО. По словам мэра города Рустема Газизова, ранее гуманитарная помощь собиралась в разных учреждениях Стерлитамака. В пунктах сбора посылок требовались «упорядоченность и понимание»: что именно необходимо воинам и как гуманитарный груз будет доставляться.

Кроме того, родные и близкие участников СВО нуждались в юридических консультациях. Так появилась идея создания центра поддержки, работающего по принципу «единого окна».

Рустем Газизов сказал на оперативке, что центр пользуется популярностью, в городе почувствовали, что он необходим. В центре родные и близкие бойцов, а также сами военнослужащие получают волонтерскую, консультационную, юридическую и медико-психологическую помощь. Сюда обращаются и те, кто хочет эту помощь оказать.

Фото из открытых источников.