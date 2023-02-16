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Сегодня, 09:15

В Башкирии открылся первый центр поддержки участников СВО и их семей

Центр расположился по улице Худайбердина, 122 в Стерлитамаке, сообщил глава администрации города Рустем Газизов.

В Башкирии открылся первый центр поддержки участников СВО и их семей
В Башкирии открылся первый центр поддержки участников СВО и их семей

«Это первый подобный центр в Республике Башкортостан. Здесь в режиме единого окна родные и близкие наших бойцов, а также и сами военнослужащие смогут получить волонтерскую, консультационную, юридическую и медико-психологическую помощь. Кроме того, сюда смогут обратиться и те, кто желает эту помощь оказать», - пояснил Рустем Газизов.

По словам мэра Стерлитамака, решение о создании центра было принято еще в ноябре прошлого года на заседании совета директоров предприятий. С такой идеей выступил председатель совета, руководитель Башкирской содовой компании Эдуард Давыдов.

«Благодаря слаженной работе за считанные месяцы нам удалось подготовить и оснастить центр. Уверен, что он поможет тем, кто в этом особенно нуждается», - подчеркнул Рустем Газизов.

Добавим, что центр поддержки работает в будни с 10.00 до 20.00, в субботу – с 10.00 до 14.00. Вопросы можно задать по телефону 8-929-75-74-892.

Фото: Рустем Газизов ВК.

Автор:Галина ТРЯСКИНА
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