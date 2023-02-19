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Глава кабмина Башкирии побывал в инфекционном центре и новой школе в Зауралье

Премьер-министр правительства республики Андрей Назаров во время рабочей поездки по юго-востоку региона посетил клинико-диагностический инфекционный центр «Зауралье» и строящуюся школу в селе старый Сибай. Эти социальные объекты играют важную роль в развитии Зауралья, сообщает пресс-служба кабина региона.

Глава кабмина Башкирии побывал в инфекционном центре и новой школе в Зауралье
Глава кабмина Башкирии побывал в инфекционном центре и новой школе в Зауралье

- Инфекционный госпиталь в Сибае имеет огромное значение – он четвертый по счету в регионе, построенный с начала пандемии. В нем получают лечение не только жители города, но и всего башкирского Зауралья, а здесь живут более 300 тысяч человек, - отметил премьер-министр.

«Зауралье»  построили за четыре месяца. В нем - 40 палат и 10 реанимационных боксов, максимум размещения - 230 пациентов. Медицинская техника ультрасовременная. С момента открытия в центре прошли лечение почти 1200 пациентов, более половины из них — жители районов. Заработало и педиатрическое отделение для лечения соматических заболеваний.

После визита в центр Андрей Назаров проинспектировал  строительство школы на 375 мест в селе Старый Сибай Баймакского района. Учебное заведение получает завершающие штрихи. Премьер-министр поручил завершить строительство таким образом, чтобы юные сельчане успели сесть за парты новой школы еще в текущем учебном году.

 

Фото предоставлены пресс-службой правительства региона.

Глава кабмина Башкирии побывал в инфекционном центре и новой школе в Зауралье
Глава кабмина Башкирии побывал в инфекционном центре и новой школе в Зауралье
Глава кабмина Башкирии побывал в инфекционном центре и новой школе в Зауралье
Глава кабмина Башкирии побывал в инфекционном центре и новой школе в Зауралье
Глава кабмина Башкирии побывал в инфекционном центре и новой школе в Зауралье
Глава кабмина Башкирии побывал в инфекционном центре и новой школе в Зауралье
Глава кабмина Башкирии побывал в инфекционном центре и новой школе в Зауралье
Автор:Дмитрий ВОЛКОВ.
Теги:зауральерабочая поездка премьераандрей назаровинфекционный центршколастарый сибай
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