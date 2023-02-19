Глава кабмина Башкирии побывал в инфекционном центре и новой школе в Зауралье

- Инфекционный госпиталь в Сибае имеет огромное значение – он четвертый по счету в регионе, построенный с начала пандемии. В нем получают лечение не только жители города, но и всего башкирского Зауралья, а здесь живут более 300 тысяч человек, - отметил премьер-министр.

«Зауралье» построили за четыре месяца. В нем - 40 палат и 10 реанимационных боксов, максимум размещения - 230 пациентов. Медицинская техника ультрасовременная. С момента открытия в центре прошли лечение почти 1200 пациентов, более половины из них — жители районов. Заработало и педиатрическое отделение для лечения соматических заболеваний.

После визита в центр Андрей Назаров проинспектировал строительство школы на 375 мест в селе Старый Сибай Баймакского района. Учебное заведение получает завершающие штрихи. Премьер-министр поручил завершить строительство таким образом, чтобы юные сельчане успели сесть за парты новой школы еще в текущем учебном году.

Фото предоставлены пресс-службой правительства региона.