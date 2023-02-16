Что позволило снизить смертность на трассе Уфа - Благовещенск

По словам начальника УГИБДД МВД по РБ Владимира Севастьянова, больше всего участников дорожного движения в республике в прошлом году погибло именно на этой трассе — 20 человек.

По поручению Радия Хабирова была составлена дорожная карта для улучшения ситуации на этой дороге. Здесь были установлены запрещающие левые повороты знаки, ограждения и шумовые полосы, дополнительные комплексы фотовидеофиксации. И получили реальный результат - снижение нарушений ПДД. Такой опыт признали удачным и решили использовать его и в работе с другими участками дорог с высокой аварийностью.

К примеру, на трассе Нефтекамск – Дюртюли, на которой за последние три года погибло 27 человек, установят светофоры, видеокамеры, новые дорожные знаки и нанесут разметку. «Берем в работу и эту дорогу. На следующей неделе жду подробный доклад о том, какие меры будем использовать на этой трассе», – приводит слова Радия Хабирова на «Транспортном часе» пресс-служба главы РБ.

Фото: Раиф БАДЫКОВ.