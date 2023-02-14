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Транспорт
Вчера, 15:04

В Башкирии поставят светофоры и дорожные знаки на смертельной дороге

Трассу Нефтекамск – Дюртюли модернизируют, чтобы снизить риск аварий.

В Башкирии поставят светофоры и дорожные знаки на смертельной дороге
В Башкирии поставят светофоры и дорожные знаки на смертельной дороге

На трассе Нефтекамск – Дюртюли протяженностью 88 километров установят светофоры, видеокамеры и дорожные знаки. Также на дорогу нанесут разметку, и организует здесь дежурство патрулей ГИБДД.

Такое решение было принято 13 февраля на «Транспортном часе» ввиду того, что за последние три года на этом участке погибло 27 человек.

«Берем в работу эту дорогу. На следующей неделе жду подробный доклад о том, какие меры будем использовать на этой трассе», – приводит слова Радия Хабирова пресс-служба главы РБ.

Фото автора.

Автор:Евгений СОКОЛОВ
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