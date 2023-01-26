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Вчера, 18:30

О самых опасных дорогах рассказал главный госавтоинспектор Башкирии

По словам начальника УГИБДД МВД по РБ Владимира Севастьянова, больше всего участников дорожного движения в прошлом году погибло на автодороге Уфа-Бирск-Янаул.

О самых опасных дорогах рассказал главный госавтоинспектор Башкирии
О самых опасных дорогах рассказал главный госавтоинспектор Башкирии

Наибольшее количество жертв автоаварий оказалось на трассе именно этого направления — 20 человек. Затем по числу погибших идет дорога Уфа-Чишмы-Киргиз Мияки — 13 смертей, и дорога Бирск-Тастуба-Сатка — 12 погибших.

При этом, если на федеральных дорогах ситуация улучшилась (на них приходится 15 процентов смертельных случаев), то на региональных и муниципальных ситуация обратная— на них было зафиксировано 54 процента погибших от общего числа по региону.

Число ДТП выросло в Нетфекамске, а также в Благоварском, Караидельском и Чекмагушевском районах. А количество погибших в дорожных происшествиях увеличилось в 20 муниципалитетах. Особенно в Благоварском, Янаульском, Мишкинском, Чекмагушевском, Кугарчинском и Ишимбайском районах.

Основными причинами аварий на дорогах местного значения по-прежнему остаются столкновения транспортных средств и наезды на пешеходов, а все смертельные ДТП произошли из-за низкой водительской дисциплины, выезда встречную полосу и съезда с дороги.

Сложная ситуация и с пешеходами, под колесами автомобилей в прошлом году погибли 99 человек. Больше всегов Уфе, Стерлитамаке, Нефтекамске, Ишимбае, а также в Бакалинском, Баймакском, Чишминском и Янаульском районах, подчеркнул спикер.

Фото пресс-сужбы УГИБДД МВД по РБ.

Автор:Нэдда ПУХАРЕВА
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