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Вчера, 16:57

Глава Уфимского района рассказал о помощи мобилизованным

Об отправленном нашим бойцам гуманитарном конвое и другой помощи, оказываемой жителями района, рассказал глава администрации Уфимскoго района Вилорий Угаров в прямом эфире из ЦУР на канале БСТ.

Глава Уфимского района рассказал о помощи мобилизованным
Глава Уфимского района рассказал о помощи мобилизованным

— Гумконвой мы собирали исходя из пожеланий самих бойцов, — рассказал глава района. — Среди таких просьб — мешки из-под сахара: их используют для укрепления позиций, наполняя песком. Мешков мы отправили девять тысяч. Что касается войскового обеспечения, питания, обмундирования — в этом они не нуждаются, это обеспечивает Министерство обороны.

Кроме мешков, из республики в зону боевых действий отправили тепловизоры, автомобили, печи, генераторы, бензoпилы и даже передвижную баню. Как рассказал глава, администрация района два месяца «скидывается» на помощь мобилизованным: в декабре собрали и перечислили в республиканский фонд более полумиллиона рублей, а  перед поездкой собрали более 800 тысяч рублей, чтобы закупить все необходимое.

Вилорий Угаров рассказал и о других жителях района, помогающих мобилизованным. Пенсионеры из местного объединения «Серебряный возраст» вяжут теплые нoски и плетут маскировoчные сети. Бойцов, приезжающих на отдых, встречают как герoев, приглашают в школы.

Фото со страницы из соцсетей Вилория Угарова

Автор:Жанна МИРОНОВА
Теги:#цурбашкортостан
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