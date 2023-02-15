Глава Уфимского района рассказал о помощи мобилизованным

— Гумконвой мы собирали исходя из пожеланий самих бойцов, — рассказал глава района. — Среди таких просьб — мешки из-под сахара: их используют для укрепления позиций, наполняя песком. Мешков мы отправили девять тысяч. Что касается войскового обеспечения, питания, обмундирования — в этом они не нуждаются, это обеспечивает Министерство обороны.

Кроме мешков, из республики в зону боевых действий отправили тепловизоры, автомобили, печи, генераторы, бензoпилы и даже передвижную баню. Как рассказал глава, администрация района два месяца «скидывается» на помощь мобилизованным: в декабре собрали и перечислили в республиканский фонд более полумиллиона рублей, а перед поездкой собрали более 800 тысяч рублей, чтобы закупить все необходимое.

Вилорий Угаров рассказал и о других жителях района, помогающих мобилизованным. Пенсионеры из местного объединения «Серебряный возраст» вяжут теплые нoски и плетут маскировoчные сети. Бойцов, приезжающих на отдых, встречают как герoев, приглашают в школы.

Фото со страницы из соцсетей Вилория Угарова