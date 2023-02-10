Сегодня в России — День дипработника

«В этом году отечественной дипслужбе приходится отмечать свой профессиональный праздник в боевых условиях, фактически на «передовой» борьбы за обеспечение национальных интересов и формирование справедливого миропорядка», — подчеркнул представитель МИД России в Уфе Венер Галиакбаров.

По словам спикера, российские дипломаты используют весь свой арсенал политико-дипломатических средств, чтобы дать отпор недружественным странам, которые пытаются изолировать нашу страну от всего мира. В частности, они не только поддерживают тесное сотрудничество с российскими партнерами, но и раскрывают еще больший потенциал международных отношений с ними. Речь идет о странах СНГ, Ближнего Востока, Азиатско-Тихоокеанского региона, Африки и Латинской Америки. Эта работа российскими дипломатами ведется целенаправленно, последовательно и успешно.

При этом, испытания, с которыми пришлось столкнуться россиянам, требуют от сотрудников дипслужбы максимальной самоотдачи, чтобы создавать благоприятные внешние условия для развития нашей страны и упрочить ее позиции в качестве одного из влиятельных центров многополярного мира, отметил представитель МИД.

«Процесс формирования многополярного миропорядка не будет быстрым. Для того, чтобы в мире начали главенствовать справедливость, демократия и соблюдаться принципы устава ООН, — уважение суверенного равенства всех государств, — потребуется не просто время, а определенная историческая эпоха. В настоящий момент мы все находимся в самом эпицентре процесса и можем оценить его в реальном времени, — заметил Венер Галиакбаров. — Хочу поздравить коллег из Башкирии, которые сегодня работают в центральном аппарате МИДа и во всем мире, а также наших прославленных ветеранов дипслужбы: Азамата Кульмухаметова, Ришата Халикова и Зиннура Марданова. Желаю всем здоровья, благополучия и успехов в работе».

Фото из открытых источников.