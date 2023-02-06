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Вчера, 15:10

Радий Хабиров поручил министру труда взять выплаты добровольцам в СВО на особый контроль

Глава Башкирии Радий Хабиров сегодня, 6 февраля, на оперативном совещании правительства поручил руководителю Министерства труда Ленаре Ивановой взять на особый контроль обеспечение участников добровольческих батальонов СВО из Башкирии деньгами.

Радий Хабиров поручил министру труда взять выплаты добровольцам в СВО на особый контроль
Радий Хабиров поручил министру труда взять выплаты добровольцам в СВО на особый контроль

Он напомнил собравшимся на совещание о решении предоставлять еще одну выплату добровольческим батальонам по истечении шести месяцев службы. Она составляет 200 тысяч рублей.

Радий Хабиров обратился к министру труда Ленаре Ивановой: «Если у кого-то уже подошел срок, то прошу вас, Ленара Хакимовна, докладывать отдельно. Ребята нас благодарят за то, что обещанные деньги поступают, приходят суточные, семьи на эти средства живут, поэтому здесь дисциплина имеет большое значение».

Как мы сообщали ранее, 23 января 2023 года глава Башкортостана подписал указ о дополнительных мерах поддержки лиц, проходящих военную службу в батальонах имени М. Шаймуратова, А. Доставалова и Салавата Юлаева,

Фото из открытых источников.

Автор:Надежда ТЮНЁВА
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