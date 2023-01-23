Указ Радия Хабирова: За каждые 180 дней в СВО добровольцы из Башкирии получат 200 тысяч рублей

Радий Хабиров пояснил свой указ о дополнительных мерах социальной поддержки добровольцам (он подписан сегодня) неравноправным положением тех, кто воюет сейчас в СВО. Выплаты были положены тем, кто заключил контракты на шесть месяцев, но есть среди военнослужащих много таких, кто готов пролонгировать службу. Теперь на всех проходящих военную службу в башкирских батальонах им. М. Шаймуратова, им. А. Доставалова и им. С. Юлаева, распространится эта мера поддержки.

Радий Хабиров сказал при этом:

– Мы изучали вопрос, он возник после встреч с бойцами-добровольцами, и приняли, думаю, справедливое решение: оно всех уравнивает. Если наш доброволец отслужил 180 дней на передовой в специальной военной операции, республика выделяет ему 200 тысяч, отслужил еще 180 дней – республика еще раз выделяет 200 тысяч. Прошу правительство всё организовать быстро и оперативно

Указ опубликован на сайте правовой информации.

Фото из открытых источников.