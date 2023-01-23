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Вчера, 18:07

Указ Радия Хабирова: За каждые 180 дней в СВО добровольцы из Башкирии получат 200 тысяч рублей

Башкирия будет платить добровольцам «свои» 200 тысяч рублей за каждые 180 дней в СВО, заявил руководитель региона Радий Хабиров сегодня, 23 января, на оперативном совещании правительства в ЦУР.

Указ Радия Хабирова: За каждые 180 дней в СВО добровольцы из Башкирии получат 200 тысяч рублей
Указ Радия Хабирова: За каждые 180 дней в СВО добровольцы из Башкирии получат 200 тысяч рублей

Радий Хабиров пояснил свой указ о дополнительных мерах социальной поддержки добровольцам (он подписан сегодня) неравноправным положением тех, кто воюет сейчас в СВО. Выплаты были положены тем, кто заключил контракты на шесть месяцев, но есть среди военнослужащих много таких, кто готов пролонгировать службу. Теперь на всех проходящих военную службу в башкирских батальонах им. М. Шаймуратова, им. А. Доставалова и им. С. Юлаева, распространится эта мера поддержки.

Радий Хабиров сказал при этом:

– Мы изучали вопрос, он возник после встреч с бойцами-добровольцами, и приняли, думаю, справедливое решение: оно всех уравнивает. Если наш доброволец отслужил 180 дней на передовой в специальной военной операции, республика выделяет ему 200 тысяч, отслужил еще 180 дней –  республика еще раз выделяет 200 тысяч. Прошу правительство всё организовать быстро и оперативно

Указ опубликован на сайте правовой информации.

Фото из открытых источников.

Указ Радия Хабирова: За каждые 180 дней в СВО добровольцы из Башкирии получат 200 тысяч рублей
Указ Радия Хабирова: За каждые 180 дней в СВО добровольцы из Башкирии получат 200 тысяч рублей
Указ Радия Хабирова: За каждые 180 дней в СВО добровольцы из Башкирии получат 200 тысяч рублей
Автор:Надежда ТЮНЁВА
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