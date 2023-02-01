В Стерлитамаке избили виновника ДТП

В середине января молодой человек совершил ДТП и, так как у него не было страховки, он предложил 30-летнему потерпевшему решить вопрос как положено – через суд. Пострадавшего мужчину такой вариант не устроил и он позвал свою мать и сестру, чтобы те «надавили» на родителей виновника ДТП. Родительская «стрелка» оказалась неудачной.

Тогда на встречу пришли молодые - виновник ДТП с другом, от потерпевшей стороны – двое парней и девушка. Виновника автоаварии стали оскорблять, после чего избили, требуя 150 тысяч рублей якобы за моральный ущерб, а также грозились забрать машину его друга, с которым тот приехал. Вымогателей не остановило то, что парень записывал всю «беседу» на диктофон – по их мнению, в потасовке никто не будет разбираться, однако они ошиблись – возбуждено уголовное дело по факту вымогательства, совершенного группой лиц с применением насилия.

С подозреваемых взята подписка о невыезде.