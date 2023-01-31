«Двойка» на уроке физкультуры стала предметом обсуждения на оперативке в правительстве Башкирии

Отчет чиновницы не остался без внимания премьера Андрея Назарова, который сегодня, 31 января, вел оперативку. Он попросил «объясниться» министра образования Башкирии Айбулата Хажина.

Глава министерства сообщил, что «действия учителя физкультуры, который из-за отсутствия лыж на уроке поставил оценку «неудовлетворительно» школьнице, были неправомерны. Мы с ним разобрались», – сказал Хажин. И добавил:

– Да, школа должна обеспечивать учеников спортивным и другим инвентарем. Но вопрос сложный: у школ не хватает средств на закупку средств обучения, учебников. Сложный, но не безнадежный: если до недавнего времени выделялись 590 рублей в год на каждого ребенка, то с 1 января 2023 года эта сумма выросла до 2,5 тысячи рублей. Финансирование выделено, и в течение этого учебного года проблема будет устранена. Школы получают средства на закупку учебников и инвентаря.

Фото из открытых источников.