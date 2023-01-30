Первый президент Башкирии: путь к бронзе

— Предстоит определиться с вариантом правильного тона авторского решения, — признается скульптор, который, получив после монумента на Советской площади в Уфе широкую известность в республике, теперь трепетно относится к любой вести из Башкирии. — Конный памятник генералу — это корневая работа для меня и архитектора Константина Донгузова, она имеет народную основу. Большую роль в формировании образа героя сыграла популярная песня о нем. На память приходили также слова из другой песни — «Вставай, страна огромная». Такую скульптурную композицию надо было делать по канонам классики, и не иначе.

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