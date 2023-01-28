-9 °С
Снег
Подписаться на Яндекс НовостиVKTelegramOKДЗЕН
Все новости
Общество
Вчера, 17:50

Волонтеры из Туймазов отправили на СВО маскхалаты «Леший»

Волонтерский клуб «Маскита» отправил мобилизованным костюмы, которые делают их практически незаметными. Об изготовлении для бойцов спецоперации маскировочных халатов «Леший» рассказал вчера, 27 января, на своей странице в соцсети глава администрации Туймазинского района Айдар Суфиянов.

Волонтеры из Туймазов отправили на СВО маскхалаты «Леший»
Волонтеры из Туймазов отправили на СВО маскхалаты «Леший»

Глава района рассказал о посещении волонтерского клуба вместе с участниками спецоперации, которые приехали в отпуск домой. И о том, как шьется маскировочный костюм «Леший». 11 таких костюмов уже отправлены бойцам на передовую.

- Сплести «Лешего» непросто, понадобится дней десять, - написал Айдар Суфиянов. - А ещё наши волонтёры отправили бойцам 40 сплетённых маскировочных сетей разного размера, общей длиной более 170 метров.
В нашем районе создано уже восемь пунктов плетения маскировочных сетей.
Организовали их работу три замечательные женщины: Лилия Гайнетдинова, Алия Ахмадуллина и Разифа Маннапова.
Работа в клубе кипит, желающих помочь бойцам очень много.
Жители приносят ткани для сетей. Активно помогают с материалом наши предприятия – ООО «Корона», фабрики мебели «Апогей» и «Амик», ООО «Туймазышвейпром». Большую помощь оказывают уфимские предприниматели, а если нужно что-то быстро доставить - выручают наши дальнобойщики.

Подробнее о мастерицах в Туймазинском районе мы рассказывали здесь.

Фото со страницы в соцсети Айдара Суфиянова.

Волонтеры из Туймазов отправили на СВО маскхалаты «Леший»
Волонтеры из Туймазов отправили на СВО маскхалаты «Леший»
Волонтеры из Туймазов отправили на СВО маскхалаты «Леший»
Волонтеры из Туймазов отправили на СВО маскхалаты «Леший»
Волонтеры из Туймазов отправили на СВО маскхалаты «Леший»
Автор:Айгуль НУРГАЛЕЕВА
Читайте нас в

© Сетевое издание газеты «Республика Башкортостан» «РесБаш».

При использовании материалов гиперссылка на сайт resbash.ru обязательна.

Категория информационной продукции 18+

Учредители: Агентство по печати и средствам массовой информации Республики Башкортостан, Государственное унитарное предприятие Республики Башкортостан Издательский дом «Республика Башкортостан».

Регистрационный номер: серия Эл № ФС 77-73100 от 9 июня 2018 г.

Главный редактор Гюзель Набиева

Редактор сайта Надежда Тюнёва

Телефон
8 (347) 272-02-03
Эл. почта
Адрес
450079, г. Уфа, ул. 50-летия Октября, д. 13, 4 этаж
Рекламная служба
8 (347) 273-88-26, 8 (347) 273-45-21, факс 2728569, e-mail: [email protected]
Приемная
8 (347) 272-02-03
Яндекс.Метрика