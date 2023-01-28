Волонтеры из Туймазов отправили на СВО маскхалаты «Леший»

Глава района рассказал о посещении волонтерского клуба вместе с участниками спецоперации, которые приехали в отпуск домой. И о том, как шьется маскировочный костюм «Леший». 11 таких костюмов уже отправлены бойцам на передовую.

- Сплести «Лешего» непросто, понадобится дней десять, - написал Айдар Суфиянов. - А ещё наши волонтёры отправили бойцам 40 сплетённых маскировочных сетей разного размера, общей длиной более 170 метров.

В нашем районе создано уже восемь пунктов плетения маскировочных сетей.

Организовали их работу три замечательные женщины: Лилия Гайнетдинова, Алия Ахмадуллина и Разифа Маннапова.

Работа в клубе кипит, желающих помочь бойцам очень много.

Жители приносят ткани для сетей. Активно помогают с материалом наши предприятия – ООО «Корона», фабрики мебели «Апогей» и «Амик», ООО «Туймазышвейпром». Большую помощь оказывают уфимские предприниматели, а если нужно что-то быстро доставить - выручают наши дальнобойщики.

Подробнее о мастерицах в Туймазинском районе мы рассказывали здесь.

Фото со страницы в соцсети Айдара Суфиянова.