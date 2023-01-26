Связанные одной сетью

Плетением маскировочных сетей для участников СВО занимаются в нескольких населенных пунктах Туймазинского района. Например, в селах Тюменяк, Кандры, Карамалы-Губеево… А недавно и актовый зал в Доме культуры села Нуркеево стал цехом, где все желающие могут внести свою лепту в благое начинание.

Инициатором плетения сетей в этом селе выступила воспитатель детского сада Зиля Бикмухаметова. И тут же начала тормошить окружающих, чтобы раскачка шла не слишком долго. Родственники и друзья стали «поставщиками сырья» — ненужных обрывков тканей, соседи изготовили деревянные распорки, на которые крепится полуфабрикат, местная администрация без долгих уговоров выделила помещение…

— Как выяснилось, плетение маскировочных сетей — дело довольно простое, — говорит Зиля Рахимзяновна. — Берется обычная рыбацкая сеть, и в нее вплетаются лоскуты ткани. В этот процесс я вовлекла даже маму, которой идет девятый десяток. Она «потрошит» свои закрома и ежедневно выдает мне по пакету нарезанных лоскутов.

Работницы «цеха» — сплошь представительницы слабого пола: пенсионерки, декретницы, домохозяйки… У многих из них дети задействованы в специальной военной операции. Сын Гульнары Хабибуллиной — профессиональный военный, служит в танковых частях. Говорит, самая большая радость для нее — когда он звонит ей и спешит сообщить: «Мама, у меня все хорошо». Плетение сетей позволяет ей не только успокоиться, но и почувствовать свою причастность к скорейшему возвращению сына к ней, к жене и маленькой дочурке.

Некоторые активистки, не желая ограничиваться только плетением сетей, осваивают смежные специальности. К примеру, Галина Минлигареева и Виктория Шустова успевают вязать для бойцов носки, варежки и перчатки.

Несмотря на кажущуюся простоту процесса, в деле изготовления маскировочных сетей есть и свои нюансы. Их главное предназначение — замаскировать солдат и технику так, чтобы их не было видно ни с земли, ни с воздуха. Поэтому нуркеевцы попросили туймазинок Алию Ахмадуллину и Лилию Гайнетдинову, которые уже несколько месяцев плетут сети, провести для них мас-тер-класс. Те на просьбу откликнулись без промедления — говорят, как-никак делаем общее дело.

— Этой работой я занялась по велению души, — говорит Зиля Рахимзяновна. — Во время Великой Отечественной войны моя бабушка вместе с другими родственниками заготавливала хлеб и картошку для отправки на фронт. Вот и сейчас пришло такое время — вместе приближать победу.

Туймазинский район.