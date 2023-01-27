В Башкирии пострадавшим на производстве вручили новенькие «Лады»

Специально оборудованные автомобили «Лада Гранта» представляют собой средства реабилитации. Они помогут пострадавшим вести полноценную жизнь. Машины предоставляются бесплатно за счет средств обязательного социального страхования от несчастных случаев на производстве.



В нынешнем году в республике планируется выдать более 50 таких автомобилей на общую сумму 42,5 млн рублей. При наличии показаний машины заменяют на новые каждые семь лет. Ранее выданные автомобили остаются у владельцев.



Добавим, что Социальный фонд также финансирует дополнительные расходы на медицинскую, социальную и профессиональную реабилитацию пострадавших на производстве. Речь идет о дорогостоящем лечении, протезировании, предоставлении технических средств реабилитации, оплате лекарств, путевках в санатории, переобучении, а также единовременных и ежемесячных страховых выплатах.

Ежегодно на эти цели в республике направляют 1,6 млрд рублей. На учете как пострадавшие на производстве состоят около 8 тысяч человек.

Фото: Администрация Уфы.