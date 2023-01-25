В Башкирии обсудили развитие молодежных пространств в муниципалитетах

Символично, что встреча прошла именно в День российского студенчества, а идея ее проведения родилась на муниципальном форуме «Моя малая родина – Атайсал» еще в ноябре 2022 года.

– Сегодня вы получаете высшее образование в Уфе, а мы создаем условия для того, чтобы в Аскинском районе были комфортные условия для жизни. Одно из начинаний – создание точек притяжения молодежи, и здесь нам важно участие самих молодых людей, их запросы и интересы, – отметил Динис Юсупов.

Глава муниципалитета рассказал о мерах поддержки молодых специалистов, развитии инфраструктуры района, создании новых культурных и спортивных объектов. Среди них пространство для молодежи – аналог уфимского «Йәшлек House». Для обсуждения наполнения пространства на встрече появилась инициативная группа на базе молодежного землячества района под руководством его нового председателя Дили Хазиакберовой.

– Создание молодежной площадки в Аскино мы обсудили во время рабочей поездки в ноябре 2022 года, видим, что процесс идет, в эту работу вовлекаются молодые жители района, студенты. Весь прошлый год мы готовились к реализации Концепции «Йәшлек регион». Программы, направленной на создание современных молодежных пространств на территории республики, востребованных среди молодежи. Буквально через месяц с небольшим стартует Конкурс на предоставление межбюджетных трансфертов муниципалитетам на ремонт учреждений молодежной политики. Соответствующие письма уже направлены в адрес муниципалитетов для подготовки заявок, – подчеркнула председатель Госкомитета РБ по молодежной политике Яна Гайдук.