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Сегодня, 12:45

Советник главы республики Алик Камалетдинов встретился с волонтерами Абзелиловского района

Во время рабочей поездки Алик Камалетдинов не только побывал на турнире боевых искусств, но и пообщался земляками-участниками СВО, находящимися в отпуске на родной земле, представителями районного боевого братства. Об этом сообщает газета «Абзелил».

Советник главы республики Алик Камалетдинов встретился с волонтерами Абзелиловского района
Советник главы республики Алик Камалетдинов встретился с волонтерами Абзелиловского района

Волонтеры "пытали" Алика Финзировича, что же в первую очередь нужно сегодня отправить в зону СВО. По словам Алика Камалетдинова, очень нужны средства гигиены: в условиях нехватки воды влажные салфетки - самая необходимая вещь, нужны самодельные свечи, налобные фонарики, из крупного - бензопилы, бензогенераторы .

Снабжение продуктами на фронте налажено, но башкирские воины ждут с родины национальные деликатесы: скучают по конине, гусятине, куруту, талкану, чак-чаку, пастиле из фруктов и ягод, да и просто по семечкам, которые помогут провести время в окопах в минуты затишья, пишет «Абзелил».

Ответил советник главы республики и на вопрос об именных посылках: неправильно написанный адрес может "увезти" посылку далеко. Простое правило: адрес должен начинаться со слова в/ч и номера части, затем уже - полк, батальон, рота. ФИО и позывной тоже должны быть: если написать только позывной, то придется искать адресата среди пятерых-шестерых "Чижей", "Стариков" или "Башкир" и др. (позывные повторяются).

Фото "Абзелил".

 

Советник главы республики Алик Камалетдинов встретился с волонтерами Абзелиловского района
Советник главы республики Алик Камалетдинов встретился с волонтерами Абзелиловского района
Советник главы республики Алик Камалетдинов встретился с волонтерами Абзелиловского района
Автор:Денис БОРОДИН
Теги:участники свобашкирские добровольческие батальонымобилизованныемуниципалитеты башкириибойцы-землякиалик камалетдиновабзелиловский район
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