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Сегодня, 12:04

В Башкирии проверили три тысячи земельных участков без участия их владельцев

Заочный формат проверок в отношении граждан и юрлиц применялся в минувшем году в связи с мораторием на проведение плановых проверок для поддержки жителей и бизнеса, сообщили в Управлении Росреестра по РБ.

В Башкирии проверили три тысячи земельных участков без участия их владельцев
В Башкирии проверили три тысячи земельных участков без участия их владельцев

- В течение года на основании обращений проводились внеплановые контрольные мероприятия соблюдения земельного законодательства без личного участия владельцев участков. При выявлении нарушения специалисты направляли предостережение, в котором рекомендовали его устранить, а также при возможности связывались с лицом и проводили консультирование. Это позволило значительно снизить административную нагрузку на граждан и бизнес ввиду отсутствия штрафов, которые для юридических лиц являются весьма существенными, а также сэкономить их время, - отметила замруководителя ведомства Ленара Дегтярева.

В минувшем году без взаимодействия с землепользователями специалисты провели 1519 выездных обследований (осмотр, фотофиксация и инструментальное обследования участка), 1275 наблюдений за соблюдением требований, 460 профилактических мероприятий (консультации, предостережения). Консультирование осуществлялось по телефону, посредством видеоконференцсвязи либо на личном приеме.

В нынешнем году с учетом продления ограничений такая работа будет продолжена.

- Профилактические мероприятия имеют большое значение как для граждан, так и для бизнеса. Они защищают владельцев земельных участков от правонарушений, либо же, благодаря рекомендациям специалистов, выявленные нарушения могут быть своевременно устранены, - подчеркнул председатель общественного совета при Управлении Росреестра Денис Мусин.

Автор:Галина ТРЯСКИНА
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