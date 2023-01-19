ЦУР рассказал о льготах для пассажирах с инвалидностью от РЖД

Особые условия для пассажиров с инвалидностью стали предлагать Российские железные дороги. Во-первых, в поездах дальнего следования устроили специализированные места и целые купе для маломобильных граждан.

На что еще имеют право пассажиры с инвалидностью? Например, воспользоваться услугой сопровождения по территории вокзала от/до транспортного средства. Или взять с собой в поездку мелкое домашнее животных – их можно перевозить бесплатно на специально оборудованных местах в скоростных поездах.

С условиями оформления билетов все подробно ознакомит Центр содействия мобильности РЖД: 8 (800) 775-00-00 (по России бесплатно), +7 (499) 605-20-00 (по всему миру, оплата по тарифу оператора), [email protected]