В Башкирии предложат закон об обязательном лицензировании частных домах престарелых

Данный законопроект депутаты республики уже представляли в Госдуму РФ. В нем предлагалось отнести услуги частных домов престарелых к видам деятельности, подлежащим обязательному лицензированию. Работа над нормативным актом продолжалась два года и в итоге был отклонен.

Однако парламентарии Башкирии продолжат над ним работу с учетом всех высказанных замечаний. «Инициатором стало Главное управление МЧС России по РБ. Обращение в адрес Государственного Собрания поступило после очередного пожара в нелегальном доме престарелых, в котором погибли более 20 человек. Трагедия случилась в Кемерово. Очередная. До этого были Москва, Тюменская область, Абзелиловский район Башкортостана… От такого сегодня не застрахован ни один регион», - считает председатель Госсобрания республики Константин Толкачев.

По мнению депутатов, все такие социальные учреждения должны быть выведены из тени и пройти обязательное лицензирование. В этом они солидарны с МЧС. В ближайшее время в Уфе состоится межведомственное совещание с приглашением профильных экспертов. Где, в частности, будет дан анализ всех действующих законов, собрана необходимая статистика.