-22 °С
Ясно
Подписаться на Яндекс НовостиVKTelegramOKДЗЕН
Все новости
Общество
Вчера, 14:36

Башкирия отправила крупнейший в этом году гумконвой в Донбасс

Первый крупный гуманитарный конвой в 2023 году отправила республика из Единого логистического центра в адрес мобилизованных и военнослужащих добровольческого батальона им. Салавата Юлаева. Об этом сообщил в своем тг-каналае вице-премьер правительства региона Ирек Сагитов.

Башкирия отправила крупнейший в этом году гумконвой в Донбасс
Башкирия отправила крупнейший в этом году гумконвой в Донбасс

По словам вице-премьера, в составе конвоя 14 автомобилей, ремонтно-механическая мастерская, передвижные бани, квадрокоптеры, тепловизоры, армейские палатки, буржуйки, экипировка, тёплая одежда, генераторы, личные посылки и продукты питания.

- По поручению главы республики Радия Хабирова мы отправляемся в составе первого крупного конвоя нового года из 34-х единиц техники с самым необходимым для наших ребят из Башкирии, прежде всего, для мобилизованных и бойцов-«салаватовцев», - написал Ирек Сагитов.

Вице-премьер, поблагодарил коллег из министерств и ведомств, муниципалитеты республики, представителей бизнеса и неравнодушных граждан, которые принимали активное участие в формировании гуманитарного конвоя.

- Нашим ребятам сейчас нелегко и им очень важна и нужна наша поддержка и они могут на неё рассчитывать. Работа по материально-техническому обеспечению наших земляков правительством будет продолжена, - резюмировал Ирек Сагитов.

 

Фото тг-канал Ирека Сагитова.

Башкирия отправила крупнейший в этом году гумконвой в Донбасс
Башкирия отправила крупнейший в этом году гумконвой в Донбасс
Башкирия отправила крупнейший в этом году гумконвой в Донбасс
Башкирия отправила крупнейший в этом году гумконвой в Донбасс
Башкирия отправила крупнейший в этом году гумконвой в Донбасс
Башкирия отправила крупнейший в этом году гумконвой в Донбасс
Башкирия отправила крупнейший в этом году гумконвой в Донбасс
Башкирия отправила крупнейший в этом году гумконвой в Донбасс
Башкирия отправила крупнейший в этом году гумконвой в Донбасс
Автор:Денис БОРОДИН
Теги:гуманитарная помощьгрузы из башкириизона свомобилизованные и башкирские добровольческие батальоныднр и лнргумконвойирек сагитов
Читайте нас в

© Сетевое издание газеты «Республика Башкортостан» «РесБаш».

При использовании материалов гиперссылка на сайт resbash.ru обязательна.

Категория информационной продукции 18+

Учредители: Агентство по печати и средствам массовой информации Республики Башкортостан, Государственное унитарное предприятие Республики Башкортостан Издательский дом «Республика Башкортостан».

Регистрационный номер: серия Эл № ФС 77-73100 от 9 июня 2018 г.

Главный редактор Гюзель Набиева

Редактор сайта Надежда Тюнёва

Телефон
8 (347) 272-02-03
Эл. почта
Адрес
450079, г. Уфа, ул. 50-летия Октября, д. 13, 4 этаж
Рекламная служба
8 (347) 273-88-26, 8 (347) 273-45-21, факс 2728569, e-mail: [email protected]
Приемная
8 (347) 272-02-03
Яндекс.Метрика