Башкирия отправила крупнейший в этом году гумконвой в Донбасс

По словам вице-премьера, в составе конвоя 14 автомобилей, ремонтно-механическая мастерская, передвижные бани, квадрокоптеры, тепловизоры, армейские палатки, буржуйки, экипировка, тёплая одежда, генераторы, личные посылки и продукты питания.

- По поручению главы республики Радия Хабирова мы отправляемся в составе первого крупного конвоя нового года из 34-х единиц техники с самым необходимым для наших ребят из Башкирии, прежде всего, для мобилизованных и бойцов-«салаватовцев», - написал Ирек Сагитов.

Вице-премьер, поблагодарил коллег из министерств и ведомств, муниципалитеты республики, представителей бизнеса и неравнодушных граждан, которые принимали активное участие в формировании гуманитарного конвоя.

- Нашим ребятам сейчас нелегко и им очень важна и нужна наша поддержка и они могут на неё рассчитывать. Работа по материально-техническому обеспечению наших земляков правительством будет продолжена, - резюмировал Ирек Сагитов.

Фото тг-канал Ирека Сагитова.