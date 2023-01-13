Прощай, Президент!

У слова «первый» — особая магия и особая палитра смыслов. Для одного это флер тщеславия, а для другого — ощущение в первую очередь личной ответственности за происходящее и полная самоотдача. Именно такой человек двадцать лет стоял у руля нашей республики.

Муртаза Губайдуллович Рахимов.

Он пришел во власть из того самого, как теперь говорят, глубинного народа. Деревенский мальчишка, прошедший все ступени социальной лестницы, ставший директором крупного завода, а потом и возглавивший регион. Это был сложнейший период в истории страны, когда лихорадило всю Россию, на ощупь двигавшуюся по пути нового государственного и общественного устройства. И в том, что в этих турбулентных условиях Башкирия не испытала глобальных потрясений, огромная заслуга в том числе ее первого президента. Разумный консерватизм наряду с четким пониманием интересов республики, нужд людей, выдержка и стойкость в отстаивании своей позиции — все это говорит о том, что Муртаза Рахимов являл собой тип настоящего лидера. Не зря его долгие годы причисляли к политическим тяжеловесам страны.

Башкортостан не только сохранил свой экономический потенциал на сломе эпох, но и шел вперед, создавая мощный задел для сегодняшнего развития.

Возможно, в чем-то Муртаза Губайдуллович был и противоречивой фигурой. Но ведь человек, даже облеченный большой властью, — это не безупречный идол. Главное в другом — даже сидя в своем кабинете на шестом этаже «Белого дома», он всегда чувствовал самую тесную связь с людьми. Да и не засиживался он в кабинете. Всегда в поездках — на предприятия, в хозяйства, на новые, только что построенные объекты. Недаром его любя называли еще и директором республики.

Муртаза Рахимов оставил о себе добрую память. Мы всегда будем благодарны ему за то, что он не дал разграбить республику, разгореться межнациональной розни, за то, что преданно любил свой родной Башкортостан и делал для его процветания все, что только мог. Спасибо вам, Муртаза Губайдуллович, вы были верным сыном своего народа!

Каким он останется в нашей памяти? Об этом рассказали известные люди нашей республики.

Радий ХАБИРОВ, глава Республики Башкортостан:

— Мы очень благодарны нашему первому президенту республики за то, что он в самые трудные времена проявил лидерские качества, сумев провести четырехмиллионый Башкортостан через все испытания, которые возникли и перед нашей огромной страной, и перед нами. Именно его работа позволила заложить те основы, построить базис, которыми республика пользуется и сегодня: мощная экономика, выстроенная социальная сфера, у нас живут в дружбе и согласии люди десятков национальностей.

Управленческий талант Муртазы Губайдулловича особенно ярко проявился в экономической сфере. За годы его руководства республикой мы сумели существенно вырасти во многих вопросах, появились новые возможности. При этом Муртаза Губайдуллович был таким человеком, который все экономические решения принимал, ориентируясь на их в пользу для простых людей.

Я достаточно долго тесно работал с ним и наблюдал за ним со стороны. Это был строгий, сильный, где-то жесткий управленец. Но вот когда он встречался с обычными людьми — бабушками в селах, детьми на улице, простыми тружениками — в нем что-то менялось: глаза светлели. Он становился совсем другим, не тем человеком, которого знали руководители разного уровня.

Муртаза Губайдуллович очень любил свой народ, башкортостанцев. Прежде чем принять какое-то решение, он думал, что это даст простым жителям. Он говорил: давайте сначала газ в деревню подтянем, воду людям в дом проведем. Муртаза Губайдуллович был очень прагматичным человеком, знал чаяния жителей, что им нужно в первую очередь. Часто я был свидетелем того, как он проявлял знание насущных потребностей: проложенных дорог, подключения электричества к новостройкам, водопроводов, водоотведения… Да всего того, чем живут обычные люди.

Повторюсь, ему пришлось руководить республикой в очень непростое время, на этом пути были и взлеты, и падения. Но он был, как сейчас принято говорить, стрессоустойчивым человеком. При том, что ему приходилось работать в разных ситуациях, с разными людьми, он был невероятно дипломатичным.

Я отношусь к тем людям, которые считают Муртазу Губайдулловича своим учителем. Мы выросли, глядя, как он работает. Свет в окнах его кабинета зажигался очень рано, а гас очень поздно. Он не делил дни на рабочие и выходные, они для него все были рабочими. Он работал столько, сколько этого требовали обстоятельства, сколько было нужно для получения положительного результата. Помню, однажды, в последний день года мы пожелали друг другу всего хорошего, я собрался уходить на выходные. А Муртаза Губайдуллович говорит: ну ладно, до завтра, утром увидимся. И в этом он весь.

И в то же время при всей своей загруженности он всегда находил время почитать. И поговорить по душам. При всей своей внешней жесткости был человеком глубоко деликатным, понимающим.

Для республики его уход стал невосполнимой утратой. Это неожиданно, хотя Муртаза Губайдуллович — человек преклонных лет, долгое время болел. В последний раз мы виделись 31 декабря в больнице, куда я приехал. Разговаривали, он долго держал мою руку…

...Муртаза Губайдуллович останется в нашей памяти энергичным, мудрым лидером. Я лично запомнил его человеком, уверенно ведущим за собой четырехмиллионную республику.

Владимир САВИЧЕВ, директор Института стратегических исследований РБ:

— Если кратко, то Муртаза Рахимов, несомненно, был человеком дела, который очень ответственно относился к своему слову, понимая, что оно только тогда чего-то стоит, когда подкреплено конкретным действием, поступком. И вторая отличительная черта Муртазы Губайдулловича — он всегда стремился оставить после себя что-то новое, большое.

У нас, собственно, очень непростая история Башкортостана и России. Поэтому и фигура Муртазы Рахимова, долгое время руководившего одним из самых сильных регионов страны, — сложная и, как и положено на этом посту, противоречивая. Он был рациональным политиком, способным пересматривать свои взгляды и позицию, если они вступали в противофазу обстоятельствам, меняющимся временам.

Муртаза Рахимов, безусловно, был предан своей земле, судьбе родного края. И этого у него не отнять, поэтому мы помним, что с ним было очень тяжело людям, которые были бездельниками и болтунами, искавшими личную выгоду. Не случайно критиков у него тоже было предостаточно.

Флюра КИЛЬДИЯРОВА, народная артистка России и БАССР:

— Муртаза Рахимов был родным человеком для каждого башкира, его вклад в развитие республики неоценим. Муртаза Губайдуллович любил трудолюбивых людей и сам был работягой, он очень много сделал для Башкирии. Наши дороги часто пересекались, он бывал на моих концертах. Помню, перед юбилейным вечером в честь моего 50-летнего юбилея у меня пропал голос. Хотела отменить выступление. И мне передали слова Рахимова, он сказал: «Она сильная, она сможет». И это придало мне уверенности. В нем был стержень, сила духа, и люди это чувствовали. Благодаря содействию первого президента Башкирии у меня вышли две книги: «Песни моего народа» и «Жемчужина Урала». Он не обделял меня вниманием, всегда присылал поздравления к юбилеям. Мне будет очень не хватать Муртазы Губайдулловича, он всегда будет жить в моей душе.

Раиф БАДЫКОВ, фотокорреспондент газеты «Республика Башкортостан» с 1983 по 2022 год:

— Да, получилось так, что я снимал Муртазу Губайдулловича с самого первого его появления на политической арене. Тогда, в конце 80-х, он баллотировался в депутаты.

Был очень энергичный, крепкий. Меня немного удивило — при таком росте, как у него, не ожидаешь от человека такой легкости, даже шустрости в движениях. В следующий раз в свой фотообъектив я наблюдал будущего президента на встрече депутатов с избирателями в Орджоникидзевском районе Уфы. Это был тот же сильный, решительный мужчина, который запомнился мне своими смелыми высказываниями. Он всегда открыто говорил — и говорил справедливо — о недостатках партии, что в те времена считалось просто недопустимым.

За многие годы работы рядом с Муртазой Губайдулловичем я хорошо его узнал. Это был человек дела, в работу уходил с головой, и тогда, казалось, просто переставал замечать все вокруг. Так что просить его задержаться у станка или посмотреть в другую сторону для удачного кадра было бесполезно — Муртаза Губайдуллович мог замереть на миг, а потом говорил мне: снимай как есть! — и снова погружался в дела. Он вообще не любил позировать, пиариться, представать в выгодном свете.

Поэтому и мне приходилось реагировать быстро, буквально ловить моменты, чтобы сделать хороший снимок президента.

Муртаза Губайдуллович очень редко выходил из себя. Я только один раз стал свидетелем такого случая: во время рабочей поездки в район к нему подошел подвыпивший мужичок и стал жаловаться, что ему никак не наладят покосившийся забор. Вот так взбучку тогда ему устроил президент! Мол, ты хозяин или нет? Забор твой? Ты и должен нести ответственность за свое хозяйство, а не пьянствовать!

И, конечно, я запомню Рахимова как человека с большим чувством юмора. Он часто шутил, что всегда снимало напряжение или неловкость у его собеседников.

Сергей ЕМЕЛИН, заместитель руководителя Уфимского федерального исследовательского центра РАН, директор института этнологических исследований имени Р. Г. Кузеева:

— Муртаза Губайдуллович Рахимов стал руководителем Республики Башкортостан в сложнейший исторический период. И он смог не только поддержать нормальную жизнь ее населения (в отличие от многих регионов России), но и в чем-то ее улучшить. Главное — сохранилась нормальная общественная жизнь, межнациональное и межконфессиональное согласие. При этом Рахимов сыграл большую роль и в сохранении единства и потенциала развития Российской Федерации — часто вопреки разрушительным действиям тогдашних федеральных властей. Подписание Федеративного договора стало примером для большинства российских республик, ориентировавшихся на Башкортостан. Были сохранены и не отданы иностранным структурам оборонные предприятия. Поддерживались традиционные духовные ценности наших народов. Конечно, не все новое получалось успешно, но, полагаем, главный итог — позитивен. Муртаза Губайдулович стал исторической личностью не только для Башкортостана, но и для всей России, и он вошел в историю, которая навсегда сохранит его в своей памяти.

Нурфаяз ГАБДРАХМАНОВ, генеральный директор ООО «ТуймазыНИПИнефть»:

— Муртаза Губайдуллович в моей памяти останется как крепкий хозяйственник, который вникал во все мелочи и тонкости нефтяной отрасли Башкирии. Особенно тесно довелось сотрудничать с ним, когда с 2000 по 2001 год я был на общественных началах председателем Совета директоров «Башнефти», и в период моей деятельности депутатом 2-го и 3-го созывов Госсобрания — Курултая РБ. В те годы я работал начальником НГДУ «Туймазанефть», и мы добывали нефть на Александровском месторождении Татарии. Когда срок лицензии на добычу закончился, соседняя республика решила эту площадь забрать себе. Однако в эту историю включился Муртаза Губайдуллович, и месторождение осталось за Башкирией.

Халит БИКМУХАМЕТОВ, генеральный директор ПАО «Востокнефтезаводмонтаж»:

— Наш коллектив преимущественно трудится за пределами Башкирии: в Западной и Восточной Сибири, на Дальнем Востоке. Куда бы мы ни приезжали, наши подразделения узнавали при упоминании имени первого президента Рахимова, это помогало открывать многие двери высоких кабинетов. Муртаза Губайдуллович в тяжелые для Башкирии годы входил в тройку руководителей регионов-тяжеловесов. Таких как губернатор Свердловской области Россель и президент Татарстана Шаймиев.

Несмотря на то, что Рахимов был нефтяником, он очень хорошо чувствовал село и делал все, чтобы укрепить аграрную отрасль. В деревнях хорошими темпами строились школы, детсады, дороги.