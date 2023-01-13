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Вчера, 15:39

Рашит Харрасов: Муртаза Рахимов заслуживает национального музея первого президента Башкирии

Словами прощания с первым руководителем Башкортостана Муртазой Рахимовым, которого сегодня проводили в последний путь, поделился с «Республикой Башкортостана» парламентарий  ВС БАССР, председатель БРО ПРГУ России Рашит Харрасов.

Рашит Харрасов: Муртаза Рахимов заслуживает национального музея первого президента Башкирии
Рашит Харрасов: Муртаза Рахимов заслуживает национального музея первого президента Башкирии

- Мы еще депутатским корпусом избирали Муртазу Рахимова председателем ВС БАССР, потом всем народом несколько раз президентом Башкортостана, И не уставал поражаться неутомимому трудолюбию и ответственности Муртазы Губайдулловича. Уникальнейший человек, душой и сердцем болеющий за людей, за родной край, - признался Рашит Мирхадиевич.

- Нам следует, более того, мы обязаны чтить его заслуги перед народами Башкирии и России увековечиванием памяти в улицах, исторических и географических объектах. Он всегда поддерживал инициативу снизу, а если сумеешь задать правильный не пустой вопрос – можно быть уверенным, что он поможет.  И даже когда он покинул пост главы региона, его присутствие, его наследие ощущалась в развитии и достижениях Башкирии, в судьбе республики. Мне кажется, что музей первого президента Башкортостана Муртазы Рахимова – это малая обязательная часть признательности народа такой великой исторической и политической фигуре, - предложил Рашит Харрасов.

 

Фото Раиф БАДЫКОВ.

Автор:Денис БОРОДИН
Теги:история башкириипервый президентмуртаза рахимоввладимир путинпрощаниерадий хабироврашит харрасовмузей
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