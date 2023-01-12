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Владимир Самородов: Муртаза Рахимов достоин мемориального центра в Башкортостане

Бессменный руководитель министерства по физической культуре, спорту и туризму Башкирии в 90-е и в нулевые, заслуженный трене РСФСР Владимир Самородов откликнулся на уход из жизни первого президента республики Муртазы Рахимова.

Владимир Самородов: Муртаза Рахимов достоин мемориального центра в Башкортостане
Владимир Самородов: Муртаза Рахимов достоин мемориального центра в Башкортостане

- Если сказать о том, насколько я тесно знаю Муртазу Рахимова, то бок о бок работал с ним как первый руководитель спортивной отрасли республики  целых 18 лет, а еще четыре года в качестве зампреда Госкомспорта республики.

Муртаза Рахимов – великий человек, настоящий сын башкирского народа и многонациональной России. Я всегда с любовью и теплотой относился, отношусь и буду относиться к его личности. Это один из авторитетнейших руководителей Башкортостана, который сделал неоценимо много и для политической, экономической и социально-культурной сферы – в непростые девяностые, и созидательные нулевые.  Его внимание к человеку, умение общаться с людьми – уже давно стало легендой. Как и потрясающая работоспособность и постоянное стремление учиться новому: я всегда удивлялся тому, что 7 утра он уже на работе, а в 23 часа – еще на работе.

Сама личность Муртазы Губайдулловича весьма примечательна – выросший от оператора установки нефтезавода до его гендиректора, а потом – до одного из самых фундаментальных руководителей регионов Российской Федерации. И не утратившего при этом корней, остававшийся всегда близким к народу. Слава Богу, он прожил большую, полную высоких перипетий жизнь, и оставил глубокий след в нашей истории, в наших сердцах. Убежден, что Муртаза Губайдуллович достоин мемориального центра в Башкортостане.

Фото Раиф БАДЫКОВ.

Автор:Денис БОРОДИН
Теги:умер муртаза рахимовкомментарии первых лиц республикивладимир самородовполитикаэкономикаистория
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