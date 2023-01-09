В Уфе на Крещение оборудуют семь купелей

Купели будут оборудованы на озере Солдатском в парке имени Якутова, на озере Кустаревском в микрорайоне Яркий, на реке Белой в створе улицы Воронежской в Нижегородке и у спорткомплексов «Юность» и «Биатлон», а также на реке Уфе - на пляже «Берег солнца» и в районе Князевской переправы.

Проруби будут оснащены поручнями и лестницами. Возле них установят палатки с обогревом, биотуалеты, полевые кухни. В местах купаний будут дежурить спасатели, сотрудники скорой помощи, полиции и центра общественной безопасности.

Крестный ход будет организован утром от Свято-Сергиевского кафедрального собора, Крестовоздвиженского храма, храмов Блаженной Матроны Московской и Святого праведного Симеона Верхотурского.

Фото: Альберт ЗАГИРОВ.