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В Уфе на Крещение оборудуют семь купелей

Принять участие в крещенских купаниях уфимцы смогут 19 января, сообщили в администрации города.

В Уфе на Крещение оборудуют семь купелей
В Уфе на Крещение оборудуют семь купелей

Купели будут оборудованы на озере Солдатском в парке имени Якутова, на озере Кустаревском в микрорайоне Яркий, на реке Белой в створе улицы Воронежской в Нижегородке и у спорткомплексов «Юность» и «Биатлон», а также на реке Уфе - на пляже «Берег солнца» и в районе Князевской переправы.

Проруби будут оснащены поручнями и лестницами. Возле них установят палатки с обогревом, биотуалеты, полевые кухни. В местах купаний будут дежурить спасатели, сотрудники скорой помощи, полиции и центра общественной безопасности.

Крестный ход будет организован утром от Свято-Сергиевского кафедрального собора, Крестовоздвиженского храма, храмов Блаженной Матроны Московской и Святого праведного Симеона Верхотурского.

Фото: Альберт ЗАГИРОВ.

Автор:Галина ТРЯСКИНА
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